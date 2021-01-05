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В Госдуме предложили ограничить использование реагентов на улицах зимой

Анна Берестовая
04:23 05.01.2021
По мнению депутатов, в столице ежегодно приобретается излишне много реагентов.
В Госдуме предложили ограничить использование реагентов на улицах зимой
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Государственной Думе РФ предложили ограничить и регламентировать использование химических веществ для облагораживания улиц, наносящих вред экологии. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Депутат выразил мнение, что в столице ежегодно приобретается излишне много реагентов. По его словам, это ведет к их использованию без необходимости и в слишком больших количествах.

Результатом такого применения химических веществ на дорогах города становится не только испорченная обувь, но и, что намного печальнее, проблемы со здоровьем домашних животных. Необходимость урегулирования в данном вопросе, как указал Валуев, уже не раз обсуждалась на заседаниях рабочей группы.

«У нас получается два лагеря: защитники реагентов и те, кто выступают за то, чтобы их применение, и, самое главное, их количество, было более регламентировано», - пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что вопросы экологии уже длительное время назад перестали быть «сферой отвлеченных научных интересов». Глава государства отметил, что в этой области в настоящее время накоплено критическое напряжение, что требует внимания и реальных действий.

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