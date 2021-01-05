Названы регионы, в которые в ближайшие дни придут аномальные холода

В ближайшее время в нескольких регионах Урала и Сибири ожидаются аномальные холода. В их число входят Курганская, Омская, Кемеровская и Свердловская области. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На территории уральских регионов ночью ожидаются морозы до минус 25-30 градусов. Такая температура на 5-10 градусов ниже нормальных климатических значений.

Также заметно похолодает в Западной Сибири, где холода достигнут минус 40-43 градусов. Такие значения на 15-18 градусов ниже нормы. Ослабнут суровые морозы, вероятно, лишь в конце первой декады месяца.

«Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува - там тоже аномальный холод», - цитирует синоптика ТАСС.

В Дальневосточном федеральном округе, по словам Вильфанда, напротив, ожидается потепление. Столбики термометра на севере Таймыра, Якутии на 20-25 градусов превысят норму.

Ранее специалист сообщал, что в азиатской части страны уже около половины месяца действует масштабный антициклон. Вильфанд указал, что последний раз подобная ситуация была почти 15 лет назад.