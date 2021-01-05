На севере Сахалина повторно прорвало теплотрассу

В северной части Сахалина, в городе Александровске-Сахалинском, утром 5 января повторно прорвало теплотрассу. Ранее, 4 января, на той же теплотрассе уже произошла одна авария, оставившая без отопления и горячей воды 11 многоэтажек с 600 жителями, а также больницу и 70 человек в ней.

После инцидента в понедельник функционирование теплотрассы было возобновлено. Позже оказалось, что восстановление было не окончательным. В настоящее время, как указывает региональное ГУ МЧС РФ, на месте производятся аварийно-восстановительные работы. В городе сейчас стоят морозы в минус 20 градусов и ниже.

Ранее в связи с непогодой более 21 тысячи человек на острове одновременно лишились света. Отключение энергоснабжение произошло из-за обледенения проводов ЛЭП было восстановлено за час.