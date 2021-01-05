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Около 800 человек заняты восстановлением энергоснабжения в Тверской области

Анна Берестовая
23:58 05.01.2021
Основной объем работ должен быть завершен до двенадцати часов ночи.
Около 800 человек заняты восстановлением энергоснабжения в Тверской области
© Фото: 69.mchs.gov.ru

В работах по восстановлению подачи электроэнергии в Тверской области принимают участие около 800 человек. Также в процессе задействованы 262 единицы техники. Об этом пишет пресс-служба энергокомпании «Россети Центр».

Основной объем работ, согласно поставленному плану, должен быть завершен до двенадцати часов ночи. Индивидуальные заявки будут обрабатываться предстоящим утром. Для восстановления электроснабжения на отдаленных территориях будут использоваться передвижные резервные источники.

По завершению первоочередных мероприятий в регионе будет проведена проверка сетей, продемонстрировавших заметную уязвимость к погодным условиям.

Ранее в Тверской области без света остались 3,5 тысячи граждан. Причиной аварии стал обрушившийся на регион снегопад. Подача энергии была нарушена в связи с налипанием мокрого снега на провода.

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