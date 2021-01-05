СМИ: церемонию «Грэмми» отложили из-за коронавируса
По предварительным данным, организаторы планируют провести вручение в марте.
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Церемония вручения премии Академии звукозаписи Соединенных Штатов «Грэмми» отложена из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Мероприятие должно было состоятся 31 января, даты переноса пока неизвестны.
По информации журнала Rolling Stone со ссылкой на источник, организаторы планируют провести церемонию в марте.
Премия «Грэмми» является одной из главных в музыкальном мире и вручается ежегодно за различные достижения представителям отрасли.