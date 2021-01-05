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Конспирологи увидели скелет динозавра на кадрах из Антарктиды

Анна Берестовая
23:41 05.01.2021
Якобы увиденные кости также, предположительно, могли принадлежать тюленю или рептилии.
Конспирологи увидели скелет динозавра на кадрах из Антарктиды
© Фото: pixabay.com

На видео Google Maps, снятом в Антарктиде, был замечен объект, будто бы похожий на скелет динозавра. Такое открытие сделал один из сторонников теории заговора, просматривая кадры, снятые со спутника.

По его словам, возможные останки древнего существа были заморожены на несколько лет. В качестве альтернативной версии был предложен вариант, согласно которому увиденный скелет принадлежит простому тюленю.

Также выдвигались предположения, что увиденные на записи кости могли принадлежать аллигатору или иной рептилии, обитавшей или способной ходить по суше. Об этом пишет «DailyStar».

Ранее на территории Мьянмы, в одной из янтарных шахт был найден небольшой, заточенный в камне цветок. Растение, предположительно, произрастало на планете во время мелового периода.  

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