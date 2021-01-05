ВОЗ намерена оперативно решить проблему допуска экспертов в Китай

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время намерены приступить к работе в Китае для изучения происхождения нового типа коронавируса.

По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, группа должна была приступить к работе 5 января, однако двум представителям ВОЗ не была выдана виза.

«Как мы понимаем, речь идет о бюрократическом вопросе, который будет быстро разрешен. Мы рассчитываем решить проблему в ближайшие часы», - цитирует его ТАСС.

Отмечается, что один из представителей группы находится в транзитной стране, ожидая разрешения ситуации, второй вернулся домой.