Эксперты назвали главные мировые риски 2021 года

Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group составили ТОП-10 основных рисков, с которыми столкнется мир в 2021 году.

На вершине рейтинга оказалась «разделенная Америка», поскольку, по мнению экспертов, с приходом к власти Джо Байдена сложится ситуация, когда половина жителей США будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.

Пандемия коронавируса оказалась на втором месте, поскольку ее затяжной характер будет серьезно усугублять разделение общества на богатых и бедных, что повлечет вспышки массовых беспорядков.

На третьем месте расположилась борьба с изменением климата, которая приведет к международной конкуренции, говорится в материале на официальном сайте организации.

Кроме того, в десятку рисков 2021 года вошли рост напряженности в отношениях Соединенных Штатов и Китая, риск спада экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.