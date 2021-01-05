Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты назвали главные мировые риски 2021 года

Светлана Головина
03:03 05.01.2021
В тройке лидеров оказались «разделенная Америка», пандемия и борьба с изменением климата.
Эксперты назвали главные мировые риски 2021 года
© Фото: pixabay.com

Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group составили ТОП-10 основных рисков, с которыми столкнется мир в 2021 году.

На вершине рейтинга оказалась «разделенная Америка», поскольку, по мнению экспертов, с приходом к власти Джо Байдена сложится ситуация, когда половина жителей США будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.

Пандемия коронавируса  оказалась на втором месте, поскольку ее затяжной характер будет серьезно усугублять разделение общества на богатых и бедных, что повлечет вспышки массовых беспорядков.

На третьем месте расположилась борьба с изменением климата, которая приведет к международной конкуренции, говорится в материале на официальном сайте организации.

Кроме того, в десятку рисков 2021 года вошли рост напряженности в отношениях Соединенных Штатов и Китая, риск спада экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:52 Эксклюзив
Видео
Свидетельница раскрыла подробности стрельбы в подъезде московской многоэтажки
02:50 В стране и мире
Названы регионы, в которые в ближайшие дни придут аномальные холода
02:02 В стране и мире
Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
01:12 В стране и мире
Комитет защиты журналистов призвал США снять обвинения с Ассанжа
00:50 В стране и мире
Видео
На перекрестке в Ростове появился «лес» из 18 светофоров
Популярное
Популярное
Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
На Украине планируют собрать подписи за регистрацию российской вакцины от COVID-19
Главврачи Британии посоветовали установить максимальный уровень угрозы от COVID-19
Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге
Светящийся объект пронесся в небе на Гавайями с невероятной скоростью
В Китае назвали «невыносимое» русское блюдо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.