Поставки «Спутника V» в Белоруссию определены на январь-март

Поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны, запланированы на январь-март 2021 года. Об этом сообщил журналистам посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

«Определены в рамках договора уже поставки вакцины на январь - февраль - март. Более того, мы ожидаем в феврале - марте совместное производство вакцины на территории Беларуси» - цитирует слова Мезенцева ТАСС.

Дипломат поблагодарил правительство Белоруссии за регистрацию российского препарата и выразил уверенность, что вакцинация 1,2 миллиона граждан страны, спрогнозированная правительством, будет реализована при взаимодействии с российской стороной.