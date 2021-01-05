В России 2020 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что впервые за всю историю метеонаблюдений 2020 год стал рекордно теплым во всех федеральных округах РФ.
«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным», - сообщил он.
Он также отметил, что исключением стал Северо-Кавказский округ. По словам Вильфанда, среднегодовая температура в Москве в 2020 году оказалась сразу на 3 градуса выше нормы.
«Только представьте, насколько это большой отрыв. Среднегодовое значение — это малоизменчивая характеристика», - подчеркнул он.
Такие рекорды связаны с глобальным потеплением, пояснил метеоролог, передает ТАСС.
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