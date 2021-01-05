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В России 2020 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Ирина Киселенко
22:50 05.01.2021
Такие рекорды связали с глобальным потеплением.
В России 2020 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
© Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что впервые за всю историю метеонаблюдений 2020 год стал рекордно теплым во всех федеральных округах РФ.

«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным», - сообщил он.

Он также отметил, что исключением стал Северо-Кавказский округ. По словам Вильфанда, среднегодовая температура в Москве в 2020 году оказалась сразу на 3 градуса выше нормы.

«Только представьте, насколько это большой отрыв. Среднегодовое значение — это малоизменчивая характеристика», - подчеркнул он.

Такие рекорды связаны с глобальным потеплением, пояснил метеоролог, передает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде в столичном регионе на Рождество. По ее словам, Москва останется во власти теплого фронта, идущего из Причерноморья. В праздник стоит ожидать небольшой снегопад. Высота снежного покрова будет укладываться в стандартные для этого дня значения.

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