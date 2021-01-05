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Названа самая затратная отрасль в Москве

Ирина Киселенко
22:04 05.01.2021
Система здравоохранения является главным направлением для властей.
Названа самая затратная отрасль в Москве
© Фото: Alexander Legky jourfix@mail.ru Globallookpress

Самой затратной отраслью по капитальным вложениям в столице является направление здравоохранения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что система здравоохранения является главным направлением для властей. Много финансов выделяется на развитие сферы и это «ключевая отрасль», причем «самая востребованная гражданами».

Собянин также добавил, что на 2021 год заложено намного больше средств для этой области, чем на остальные.

Ранее градоначальник сообщил, что в 2021 году здравоохранение в Москве будет в приоритете. Около миллиона квадратных метров объектов здравоохранения находятся на этапе строительства. Еще сотни тысяч квадратных метров — это десятки зданий, в том числе и поликлиники - находятся на реконструкции.

По мнению Собянина, столичное здравоохранение должно становиться более ориентированным на пациента.

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