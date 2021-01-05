Глава ВОЗ призвал первыми вакцинировать от COVID-19 медиков и людей со слабым здоровьем

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус привал вакцинировать от коронавируса в первую очередь медиков и людей со слабым здоровьем. По мнению гендиректора, такой подход позволит наиболее эффективно стабилизировать ситуацию в мире. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве.

«Вакцинация медицинских работников и тех, кто подвергается высокому риску серьезно заболеть, - это самый быстрый путь к стабилизации систем здравоохранения» - цитирует слова Гебрейесуса ТАСС.

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится «в неоплатном долгу» перед работниками здравоохранения и призвал сообщество к солидарным действиям при борьбе с недугом. По его мнению, для победы над пандемией каждая страна «должна двигаться в унисон».