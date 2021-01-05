На Украине найдена тонна героина

Во Львове в ходе спецоперации служба безопасности Украины изъяла более одной тонны героина. Об этом сообщил Офис генерального прокурора страны.

Наркотик был ввезен из Пакистана через одесский морской порт. В западную часть Украины наркотик завезли под видом пищевой продукции и планировали переправить на территорию Евросоюза как дипломатический груз.

Задержанными оказались четверо граждан из Турции. Примерная стоимость изъятой партии оценивается в 2,3 миллиарда гривен (около шести миллиардов рублей).

Ранее ФСБ РФ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США провели спецоперацию, в ходе которой пресекли деятельность транснационального преступного сообщества. Его участники занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и в другие страны Европы. Сумма дохода преступников за сбыт изъятого наркотика могла составить 1 миллиарда рублей.