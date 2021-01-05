В ДТП под Смоленском погибло шесть человек

При столкновении двух легковых автомобилей в Смоленской области погибло шесть человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

«По предварительной информации, столкнулись автомобиль Hyundai и ВАЗ-2115. В результате погибла водитель иномарки и женщина-пассажир, в автомобиле ВАЗ погиб водитель и три пассажира - мужчина и две женщины» - сообщили в УМВД.

По данным полиции, трагедия произошла на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска. О причинах ДТП не сообщается.