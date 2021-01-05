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Новак назвал новогодним подарком решение Эр-Рияда сократить добычу нефти

Алексей Курильченко
22:20 05.01.2021
Вице-премьер РФ отметил вклад Саудовской Аравии в восстановление мировых запасов нефти.
Новак назвал новогодним подарком решение Эр-Рияда сократить добычу нефти
© Фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+ является «новогодним подарком» мировому рынку. Об этом политик сообщил на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

«Это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки (запасов нефти - прим. ред.) более быстрыми темпами» - цитирует слова Новака ТАСС.

Он отметил, что Саудовская Аравия внесла значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках.

Также в ходе пресс-конференции Новак заявил, что на рынок нефти положительно скажется вакцинация от коронавируса, так как вскоре спадут ограничительные меры, а мировая ситуация улучшится.

Ранее сообщалось о том, что цена нефти WTI поднялась выше 50 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года после сообщений о заключении сделки между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+.

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