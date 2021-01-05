Варшавский медицинский университет оштрафуют за вакцинацию знаменитостей и политиков вне очереди

Правительство Польши оштрафует Варшавский медицинский университет за незаконную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Как сообщает РИА Новости, прививки были сделаны неким депутату и актрисе. По словам Мюллера, для получения дозы препарата, они были записаны как врачи.

По словам самих нарушителей, им якобы предложили лишние дозы вакцины, которые пропадут в случае отказа.