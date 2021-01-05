Жириновский призывает ужесточить правила содержания домашних животных

Владимир Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных.

Ранее в Подмосковье собака в питомнике насмерть загрызла 11-летнего ребенка. После происшествия в СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«ЛДПР неоднократно на протяжении последних 20 лет вносила разнообразные варианты законопроекта об ужесточении правил содержания домашних животных. Все безуспешно», - написал Жириновский в своем telegram-канале.

Он также отметил, что каждый год 300-400 человек по всей стране погибает в результате нападения собак.

Ранее кинолог Ирина Федорова рассказала, как правильно вести себя при встрече с бродячими собаками. Зачастую собак самих провоцируют на проявление агрессии. Например, резкие движения руками животные уже воспринимают как угрозу.