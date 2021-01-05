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Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной «Спутник V»

Ирина Киселенко
21:28 05.01.2021
Вакцинация от COVID-19 запланирована на шестое января.
Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной «Спутник V»
© Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globallookpress

Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделают прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило правительство страны.

Также отмечено, что Ивица Дачич и Александр Вулин привьются российской вакциной в Институте вирусологии и вакцин Торлак.

Ранее госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что полученные Сербией 2,4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» созданный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, применят в течение недели.

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