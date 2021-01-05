В стране и мире Глава МВД и спикер парламента Сербии привьются вакциной «Спутник V» Ирина Киселенко Вакцинация от COVID-19 запланирована на шестое января. © Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globallookpress Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделают прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило правительство страны. Также отмечено, что Ивица Дачич и Александр Вулин привьются российской вакциной в Институте вирусологии и вакцин Торлак. Ранее госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что полученные Сербией 2,4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» созданный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, применят в течение недели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика