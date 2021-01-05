Автомобиль Трампа выставлен на аукцион

Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу автомобиль Ferrari F430, который, согласно информации на сайте аукциона, принадлежал Дональду Трампу. Начальная стоимость лота оценивается в 400-500 тысяч долларов.

Вместе с автомобилем покупатель получит документы, которые подтверждают, что Трамп был первым владельцем, а также указывающие адрес регистрации в Трамп-тауер. Отмечается, что торги пройдут с 7-16 января.

Ранее стало известно, что на аукцион был выставлен набор посуды, которым пользовался индийский политик Махатма Ганди во время своего тюремного заключения в 1940-х годах.