В Германии продлили карантин до 31 января и ужесточили правила передвижения

В Германии до конца января продлили карантин, который вступил в силу 16 декабря. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», - сообщила она.

Также она подтвердила, что в кризисных регионах ФРГ из-за COVID-19 запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 километров. К примеру, к веским причинам относится посещение врача.

Ранее группа ученых из Швеции и Германии обнаружила, что флоувастатин, который обычно используется для лечения гиперхолестеринемии или повышенного уровня холестерина в крови, может подавлять коронавирус.