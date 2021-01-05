В Сочи на Новый год прибыло рекордное число туристов на автомобилях

В администрации Сочи сообщили о том, что в город на новогодние праздники прибыли десятки тысяч туристов на автомобилях. Из-за огромного транспортного потока власти усиливают меры безопасности и разрабатывают транспортные схемы.

«За последние сутки в Сочи через пост Магри въехали 24 тысячи автомобилей. Рекордный поток туристов фиксируется не только на Красной Поляне, но и в городской черте. Необходимо усилить контроль за проведением зимнего курортного сезона именно в прибрежном кластере, чтобы обеспечить безопасность туристов» - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По словам мэра, пляжи города перешли на летний режим обеспечения безопасности. Во всех общественных местах города жителей и туристов просят носить маски. Привлечен дополнительный персонал, обслуживающий популярные туристические объекты. В городе дежурят сотрудники УВД, Росгвардии и казаки.