Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
По словам специалиста, раздражение или покраснение кожных покровов может свидетельствовать о заболевании внутренних органов.
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Различные изменения на коже могут являться признаком опасных заболеваний, в числе которых онкология. Об этом рассказала немецкий дерматолог Яэль Адлер.
По словам специалиста, раздражение или покраснение кожных покровов может свидетельствовать о заболевании внутренних органов. В частности, экзема говорит о проблемах с желудком или кишечником.
Особенно внимательно необходимо обращать внимание на зуд, поскольку данный симптом может указывать на нарушения обмена веществ, диабет и рак, пишет портал FOCUS.
Незадолго до этого онколог Михаил Мяснянкин рассказал о видах онкологии, которые невозможно выявить самостоятельно до последней стадии.