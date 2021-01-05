Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака

Различные изменения на коже могут являться признаком опасных заболеваний, в числе которых онкология. Об этом рассказала немецкий дерматолог Яэль Адлер.

По словам специалиста, раздражение или покраснение кожных покровов может свидетельствовать о заболевании внутренних органов. В частности, экзема говорит о проблемах с желудком или кишечником.

Особенно внимательно необходимо обращать внимание на зуд, поскольку данный симптом может указывать на нарушения обмена веществ, диабет и рак, пишет портал FOCUS.

Незадолго до этого онколог Михаил Мяснянкин рассказал о видах онкологии, которые невозможно выявить самостоятельно до последней стадии.