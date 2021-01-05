В стране и мире «Не райский остров»: после шторма Бали покрыт пластиковым мусором Ирина Киселенко Местные власти вместе с волонтерами вывезли с пляжа уже десятки тонн отходов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com Пляж курорта Кута на западе острова Бали после шторма первого января практически полностью оказался покрыт пластиком. Местные власти и волонтеры вывезли десятки тонн мусора, из которых две трети составили пластиковые отходы. Пластик сгребают тракторами. На помощь пришли любители виндсерфинга, передает CNN. Ранее стало известно, что в мировой океан в 2020 году было сброшено более 1,5 миллиарда из 52 миллиардов произведенных в этом году медицинских масок. Группа по защите океана Oceans Asia назвала эти цифры, оценив объемы изготовленных масок, уровень потерь и средний вес средств защиты и сравнив эти данные с процентным соотношением регулярно смываемого в океан мусора.



Пандемия коронавируса приводит к серьезным последствиям, в том числе для экологии: морская среда оказалась дополнительно загрязнена пластиком от 4 680 до 6 240 метрических тонн. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика