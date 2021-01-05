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СМИ: в Норвегии два обитателя дома престарелых скончались после прививки от COVID-19

Ирина Киселенко
20:57 05.01.2021
Специалисты выясняют, имеет ли отношение вакцинация к смерти пожилых людей.
СМИ: в Норвегии два обитателя дома престарелых скончались после прививки от COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"

В Норвегии два человека, которые жили в доме престарелых, скончались после вакцинации от COVID-19. По сообщению зарубежных СМИ, проводится расследование.

Также известно, что агентство и институт национального здравоохранения Норвегии получили сообщение о том, что двое проживающих в доме престарелых скончались через несколько дней после того, как им была сделана прививка от коронавируса.

Специалисты выясняют, есть ли связь между летальными исходами и вакцинацией или это случайное совпадение, передает телерадиокомпания NRK.

Ранее стало известно, что власти Норвегии решили ужесточить ограничительные меры в стране, чтобы избежать новой «волны» распространения коронавируса. Гражданам страны рекомендовано в следующие две недели не приглашать гостей домой, собираться группами более пяти человек на улице. Кроме того, правительство вводит запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах, а также на мероприятиях.

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