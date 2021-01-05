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Иммунолог предсказал спад волны заражений коронавирусом весной

Алексей Курильченко
20:47 05.01.2021
По словам врача, больших скачков заболеваемости не будет до самого конца пандемии.
Иммунолог предсказал спад волны заражений коронавирусом весной
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны. Об этом медик сообщил агентству URA.RU. Также он отметил, что больших скачков заболеваемости уже не будет до конца пандемии.

«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать» — сообщил Болибок.

Спад числа заражений будет также постепенным – большую роль в этом сыграет вакцинация, которая ускорит спад пандемии, считает профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. По его мнению, самый большой спад ожидается летом 2021 года – к этому времени появится больше количество людей с иммунитетом к вирусу или прошедших вакцинацию.

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