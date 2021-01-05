В Великобритании побит антирекорд по заболеваемости COVID-19

Число зараженных COVID-19 в Великобритании составило 60,9 тысяч человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации.



Предыдущий антирекорд - 58,8 тысяч инфицированных COVID-19 был установлен в понедельник. За сутки в королевстве на протяжении последних восьми дней регистрируется больше 50 тысяч случаев заражения. По сравнению с предыдущей неделей число случаев инфицирования выросло на 43%. Общее число случаев заражения в королевстве превысило 2,77 миллионов.

На фоне стремительно ухудшающейся эпидемической ситуации в Великобритании и растущей угрозы переполнения больниц правительство страны объявило карантин. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, если на данный момент жесткие меры не буду приняты, то «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня».

По предварительным данным, карантин продлится до середины февраля.