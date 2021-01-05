Цена нефти WTI поднялась выше 50$ за баррель впервые с февраля 2020 года

Цена нефти WTI поднялась выше 50 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года. Рост стоимости мог быть вызван новостью о заключении сделки между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+. Как сообщает «Интерфакс», цена февральских фьючерсов на нефть WTI подскочила в ходе торгов до $50,05 за баррель, позже опустилась до $49,59.

Также в Минэнерго Казахстана сообщили о том, что в рамках сделки ОПЕК+ страна, совместно с Россией, увеличит добычу нефти на 75 бареллей в сутки. Данное повышение будет удерживаться в феврале и марте.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сокращения добычи нефти до февраля 2021 года в рамках ОПЕК+. В марте темпы добычи будут увеличены.