Трамп пообещал Байдену «адскую битву» за пост президента

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал «бороться» с Джозефом Байденом и не позволить ему и его сторонникам «захватить Белый Дом». Об этом политик заявил во время выступления на митинге в штате Джорджия, запись которого Трамп опубликовал в своем Twitter.

«Если демократы займут Сенат и Белый дом, то мы будем бороться с ними изо всех сил, драться как в аду» — заявил Трамп.

Согласно результатам голосования, демократ Джозеф Байден победил на выборах на должность президента США – его инаугурация состоится 20 января. Дональд Трамп неоднократно утверждал о том, что результаты были сфальсифицированы, однако попытки доказать факт нарушения через суд не увенчались успехом.