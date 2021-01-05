Мэр Антверпена выступил на интервью без штанов

Мэр бельгийского города Антверпен Барт де Вевер провел новогоднее интервью для радиостанции без штанов. Диалог проходил в онлайн-формате – политик отвечал на вопросы ведущей из дома. О курьезе сообщило издание Politico.

Ведущая отметила красивую рубашку де Вевера, но и любезно намекнула ему на отражение в зеркале, которые выдавало отсутствие штанов.

По словам мэра, он не учел, что камера была направлена на зеркало и отметил, что для него новый год начался «ужасно неловко».