Четыре страны Персидского залива полностью восстановили дипотношения с Катаром

Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия полностью восстанавливают дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

По словам главы дипведомства, восстановление отношений предусмотрено заявлением о нормализации связей, которое подписали представители пяти государств.

В ходе саммита представители государств договорились не посягать на суверенитет друг друга, не ставить под угрозу безопасность и сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия намерена открыть границы с Катаром, которые были закрыты 3,5 года. Страны подписали соглашение о нормализации связей. К подписанию данного документа присоединились представители ОАЭ, Бахрейна и Египта – эти страны тоже снимут блокаду с Катара, который, в свою очередь, откажется от советующих исков.