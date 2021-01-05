Режим работы московского транспорта в Рождественскую ночь будет продлен

График московского транспорта в Рождественскую ночь будет продлен. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«В Рождественскую ночь мы продлим график работы в Московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой», - говорится в сообщении.

Метро и МЦК проработает до 2 часов 7 января, а на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы, расписание которых можно узнать на сайте перевозчика и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Также сообщается, что в ночь с 6 на 7 января 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3 часов ночи и работают 15 ночных маршрутов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что парковки в Москве с 1 по 9 января будут бесплатными.