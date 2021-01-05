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В Госдуме назвали популизмом идею кредитной амнистии

Алексей Курильченко
19:42 05.01.2021
Анатолий Аксаков предложил ввести систему кредитных каникул в случае возникновения трудных жизненных обстоятельств.
В Госдуме назвали популизмом идею кредитной амнистии
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал идею о кредитной амнистии в пределах трех миллионов рублей «дешевым популизмом». По его мнению, следует рассматривать вопрос реструктуризации долгов, а не их прощения – по аналогии с созданием ипотечных каникул.

«Я бы рассмотрел вопрос о возможном прописании законодательства о кредитных каникулах. … Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное - цитирует слова Аксакова РИА Новости.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выступил с предложением об амнистии кредитов. Депутат предложил амнистировать займы в пределах трех миллионов рублей в связи с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране».

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