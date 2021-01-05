В Сочи зафиксировано два новых очага лесных пожаров

В районе Адлера вновь произошло возгорание на лесной территории. По данным МЧС, очаг возгорания образовался в горной труднодоступной местности. Площадь горения составляет почти 2,5 гектара. Для тушения пожарные привлекли авиацию. Спасателям удалось ликвидировать часть возгораний.

По сообщениям МЧС, причиной пожаров могли стать фейерверки, из-за которых загорелась сухая трава. Также полиция установила личность местного жителя, который лил горючую жидкость на траву и листья.

Пожары в Сочи полыхают уже четвертые сутки. Первые очаги возникли 1 января, возле села Верхний Юрт.