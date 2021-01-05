Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы возможного совместного производства вакцин о COVID-19 в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры условились о продолжении контактов между министерствами здравоохранения и другими профильными ведомствами. Также в ходе разговора затрагивались вопросы урегулирования ситуации на Украине - в частности, реализация минских договоренностей.

Также Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Ранее стало известно, что более 1 миллиона россиян уже сделали прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», созданной институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч вакцин.