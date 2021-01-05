Путин объявил снижение безработицы важнейшей задачей на этот год

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что в 2021 году важнейшей задачей правительства станет снижение безработицы и обеспечение стабильного заработка россиян. Об этом российский лидер сообщил в ходе совещания по социальным вопросам.

«Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок», — сказал Путин.

Также президент отметил, что приоритетом правительства являются вопросы социальной и демографической политики, а также меры поддержки семей, детей и людей старшего поколения.

Ранее в ходе совещания Путин объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями. Он будет пополняться за счет средств, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.