В Москве началась подготовка к строительству Научной долины МГУ

В Москве приступили к расчистке площадки, на которой будет построена Научно-техническая долина МГУ. Работы ведутся на территории 40 гектаров – раньше здесь располагалась свалка строительного мусора. Начало работы лично проконтролировал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня здесь развернута масштабная работа по подготовке площадки, зачистки ее. Работает около тысячи машин, круглосуточно, созданы все необходимые условия для рабочих, пункты питания, обогрева. Так что я надеюсь, что в течение полутора месяцев эта площадка будет подготовлена для строителей» - заявил мэр Москвы.

Научно-техническая долина МГУ станет образовательным комплексом, разделенным на семь кампусов, каждый из которых выделен под отдельное научное направление. Строительство началось по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Также здесь будет построены музейные пространства, концертные залы и спортивный комплекс.