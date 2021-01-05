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СМИ: Москва и Эр-Рияд достигли компромисса по добыче нефти

Алексей Курильченко
18:30 05.01.2021
Стороны договорились продлить сокращение добычи до февраля.
СМИ: Москва и Эр-Рияд достигли компромисса по добыче нефти
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Россия и Саудовская Аравия договорили о продлении сокращения добычи нефти до февраля 2021 года в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, в марте стороны намерены начать наращивать добычу нефти. До этого времени уровень добычи будет находиться под контролем.

По словам источника, ранее стороны не могли прийти к компромиссу – из-за этого встреча была отложена до вторника.

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