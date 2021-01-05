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В 2021 году в РФ планируется построить 767 детских садов

Алексей Курильченко
18:15 05.01.2021
Общая вместимость составит 112 тысяч мест.
В 2021 году в РФ планируется построить 767 детских садов
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В 2021 году в России планируется построить 767 детских садов общей вместимостью 112 тысяч мест. Об этом на совещании по вопросам социальной защиты населения заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она отметила, что за прошедший год было построено более 800 детских садов.

«По итогам 2020 года за счет всех источников финансирования на территории Российской Федерации введено 828 детских садов общей мощностью 122 тыс. мест. В 2021 году планируется ввести 767 детских садов на 112 тыс. мест» - заявила вице-премьер.

Голикова отметила, что на данный момент доступность дошкольного образования в стране составляет 98%.

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