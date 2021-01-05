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Рыбацкое судно «Герои Даманского» потеряло ход в Охотском море

Алексей Курильченко
18:00 05.01.2021
По данным Росморречфлота, остановка произошла из-за намотки сетей на винт.
Рыбацкое судно «Герои Даманского» потеряло ход в Охотском море
© Фото: МЧС РФ

Рыбацкое судно «Герои Даманского» с 60 людьми на борту потеряло ход в Охотском море. По сообщениям пресс-службы Росморречфлота, на винт судна намотались сети, что и привело к остановке.

«Произошла намотка сетематериалов на винт. Повреждений корпуса и механизмов нет. К месту инцидента направлено спасательное судно, оно прибудет, предположительно, к завтрашнему вечеру» - цитирует слова представителя пресс-службы «Интерфакс».

Также в ведомстве отметили, что никто из членов экипажа не пострадал. Загрязнения окружающей среды из-за наматывания сетей не произошло. В момент аварии на борту судна находилось 600 тонн улова.
На данный момент судно дрейфует в восточном направлении в 700 км. от берега – начата спасательная операция.

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