Ученые обнаружили вещество, подавляющее коронавирус

Группа ученых из Швеции и Германии обнаружила, что флоувастатин, который обычно используется для лечения гиперхолестеринемии или повышенного уровня холестерина в крови, может подавлять коронавирус. Исследование было опубликовано на портале MedRxiv.

По данным исследования, флоувастатин способен влиять на инфицированные вирусом клетки и препятствовать его дальнейшему распространению.

Исследование проводилось на группе пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. После терапии флоувастатинами, исследователи оценили влияние на состояние пациентов как «умеренно положительное».