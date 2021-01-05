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Глава Минтруда заявил об индексации пенсий в России

Ирина Киселенко
17:54 05.01.2021
В этом году индексация составила 6,3%.
Глава Минтруда заявил об индексации пенсий в России
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции.

«По действующему законодательству, с 1 января происходит ежегодная индексация страховых пенсий для неработающих граждан», - сказал министр.

Он также добавил, что «в этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции, средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль».

Повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек. Всего на эти цели будет направлено 374 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями. Фонд будет называться «Круг добра». Он будет пополняться за счет средств, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.

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