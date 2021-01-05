Синоптик рассказала о погоде в Москве на Рождество

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Звезде» о погоде в столичном регионе на Рождество. По ее словам, Москва останется во власти теплого фронта, идущего из Причерноморья.

«С начала года температурный режим удерживается на пять градусов выше положенного по климату значения. Рождество в Москве пройдет при отрицательных температурах – около пяти градусов мороза» - рассказала Волосюк.

Синоптик отметила, что в праздник в небе над Москвой образуются облака, стоит ожидать небольшого снегопада. Высота снежного покрова будет укладываться в стандартные для этого дня значения.