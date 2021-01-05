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Путин объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями

Ирина Киселенко
17:25 05.01.2021
Фонд будет пополняться за счет средств, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.
Путин объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями
© Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями. Об этом президент России сообщил на совещании по вопросам социальной защиты населения.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда - мы договаривались об этом - поддержки детей с тяжелым и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе, редкими, так называемыми орфанными заболеваниями», - сказал он.

Он также отметил, что фонд будет называться «Круг добра». Он будет пополняться за счет средств, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, будут облагаться повышенной налоговой ставкой (НДФЛ) - она возрастет с 13% до 15%. Принятый закон имеет обоснования с финансовой и экономической сторон: увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 миллиардов рублей. В 2022 году эти доходы возрастут до 64 миллиардов рублей, а в 2023 году - до 68,5 миллиарда рублей.

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