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«Замаскированные» под диван щенки стали звездами соцсетей

Ирина Киселенко
17:01 05.01.2021
Два французских бульдога любят полежать на диване, который точь-в-точь повторяет их необычный окрас.
«Замаскированные» под диван щенки стали звездами соцсетей
© Фото: tinagrantham26, instagram

Жительница Англии Тина приобрела во время второго локдауна осенью двух девятимесячных щенков французских бульдогов Винни и Рокко. Неожиданно для себя она заметила, что окрас собак полностью повторяет цвет вельветового дивана в ее доме.

«Рокко очень любвеобильный, спокойный и весьма фотогеничный. Винни довольно независимый: он любит обниматься, но в то же время не прочь проводить время в одиночку», - описала своих питомцев Тина.

Псы часто засыпают на мягком диване, а члены семьи Тины с трудом находят своих питомцев.

«Не думаю, что они знают, насколько сильно сливаются с диваном, но при этом они проводят много времени, прячась за подушками и выглядывая наружу», - добавила Грентхэм, пишет Medialeaks.

Фотографии с пятнистыми бульдогами распространились в Сети и уже завоевали популярность у интернет-пользователей.

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