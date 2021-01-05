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«Продай дом или сожги его»: пользователей Сети напугала тень на размещенном видео с камеры наблюдения

Алексей Курильченко
16:18 05.01.2021
Некоторые комментаторы считают, что это был призрак ребенка.
«Продай дом или сожги его»: пользователей Сети напугала тень на размещенном видео с камеры наблюдения
© Фото: Reddit, nelle_656

Анонимный пользователь сети опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в его доме. На нем видна черная тень, которая передвигалась перед объективом. О загадочной видеозаписи сообщило издание Daily Star.

По словам владельца дома, запись настолько напугала его, что «он боится засыпать по ночам».

Один из пользователей форума Reddit предположил, что это был призрак ребенка и в шутку посоветовал автору видео «продать или сжечь дом». Позже, внимательно изучив видео, пользователи пришли к выводу, что это было насекомое, которое приблизилось к объективу камеры.

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