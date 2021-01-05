Женщина сбила ребенка во время катания с горки и скрылась

Во время катания на горке в центре отдыха Кстово Рыбинского района Ярославской области неизвестная женщина сбила ребенка, который отдыхал с родителями и старшей сестрой.

«За малышом на ватрушке ехала еще одна женщина, она не следила за дистанцией и врезалась в мальчика. Затем быстро ретировалась. Насколько я знаю, эту женщину еще ищут» - рассказал свидетель корреспонденту издания «Pro Город».

По данным издания, мальчик получил травму мозга. При столкновении он потерял сознание. На место происшествия выехала скорая, ребенок доставлен в одну из ярославских больниц.