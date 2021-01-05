Назван фрукт, способствующий предотвращению рака груди

Врач-диетолог рассказала о пользе граната в деле укрепления иммунитета и оказания противовоспалительного и противоопухолевого средства, благотворно при этом влияющего на сосуды. По словам Елены Соломатиной, «король фруктов» гранат способен даже предотвратить ранее развитие слабоумия и рака груди.

В беседе с радио Sputnik она рассказала, что в этом особенно помогают антиоксиданты и кислоты, в большом количестве содержащиеся в гранате. Вместе с тем, они же способствуют и разрушению клеток сердца, предотвращая инфаркты и инсульты.

«Гранат способствует понижению уровня холестерина в крови. Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности, головного мозга и болезни Альцгеймера. Гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия», - заявила диетолог.

Она подчеркнула, что для полноценного раскрытия полезных свойств фрукта, употреблять его нужно ежедневно в количестве четверти плода или в виде гранатового сока. Выбирать спелый и качественный гранат следует по его хвостику - он должен быть сухим, а корочка должна легко чиститься.

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