Фонтан кипятка забил из-под земли из-за прорыва трубы в Дзержинске
Авария произошла на Студенческой улице, в 6.30 утра.
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В Дзержинске прорвало трубу с горячей водой на теплотрассе в районе дома № 27 по улице Студенческой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На записи, опубликованной в Сети, видно, как кипяток брызжет во все стороны. Из-за этого без отопления и горячего водоснабжения остались больше ста жилых многоквартирных домов и два объекта социальной инфраструктуры.
На место аварии выехали ремонтные службы.