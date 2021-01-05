Фонтан кипятка забил из-под земли из-за прорыва трубы в Дзержинске

В Дзержинске прорвало трубу с горячей водой на теплотрассе в районе дома № 27 по улице Студенческой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На записи, опубликованной в Сети, видно, как кипяток брызжет во все стороны. Из-за этого без отопления и горячего водоснабжения остались больше ста жилых многоквартирных домов и два объекта социальной инфраструктуры.

На место аварии выехали ремонтные службы.