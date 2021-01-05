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Названы лучшие города в России по качеству жизни в 2020 году

Ирина Киселенко
16:29 05.01.2021
Исследование проводилось в течение прошлого года в российских городах с населением более 250 тысяч человек.
Названы лучшие города в России по качеству жизни в 2020 году
© Фото: Michael Runkel, imageBROKER, Globallookpress

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в топ-5 лучших городов по качеству жизни. Такие выводы, проведя исследование, сделали специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

«Города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года — это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань», - говорится в исследовании.

В топ-10 вошли Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

В список городов, где в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, попали Москва и Санкт-Петербург. Отмечается, что в этих городах наблюдается большой спрос на культурные ценности, высокий уровень потребления и материального благополучия, лучше всего работает медицинская сфера.

В опросе участвовали не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, которая отражает социально-демографический профиль городов в каждом из рассмотренных городов.

Данные стали основанием для расчета единого индекса качества жизни, передает ТАСС.

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