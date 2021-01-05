Для посещения рождественской службы в храме Христа Спасителя потребуется приглашение

Посетить рождественскую службу в храме Христа Спасителя прихожанам удастся только по приглашениям в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

В сообщении отмечается, что данное решение было принято для сохранения здоровья верующих.

Богослужение пройдет в ночь с 6 на 7 января 2021 года. Трансляцию службы проведут российские телеканалы и сайт Московского патриархата.